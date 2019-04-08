"Закопали в щебенку": подробности зверского убийства ужаснули Корчевникова
По словам Судец, в тот момент, когда с ее наследником случилась беда, она на расстоянии почувствовала неладное. "В поезде вдруг у меня полились слезы. Вот льются и все. Не понимаю, что со мной, плачу и плачу", – рассказала звезда в эфире ток-шоу "Судьба человека".
Приехав домой, телеведущая узнала, что ее 24-летний сын не пришел ночевать. Это было нехарактерно для молодого человека. Прошли еще сутки, а Андрей так и не вернулся.
"Через месяц нашли, – еле сдерживая слезы, вспомнила Судец. – Представляете, я ходила по экстрасенсам. Мне сказали, что нужно до 12 часов успеть в пять церквей, поставить семи иконам свечи, мне список дали. Бегала между объявлениями – я же работала".
Изуродованное тело Андрея обнаружили под Серпуховом. Молодого мужчину ограбили, избили и оставили умирать. "Ему палкой дали. У него было сломано 14 ребер. Умер от болевого шока. Они его закопали в щебенку", – сообщила знаменитость в студии ток-шоу "Судьба человека".
Татьяна не помнила себя от горя. На суде ей удалось посмотреть в глаза убийцам своего сына. Одного из злоумышленников привели на заседание в одежде, которую тот снял с Андрея. Душегубы получили по 15 лет тюремного заключения. Подробности зверского убийства ужаснули Корчевникова.
Чтобы немного забыться, Судец ходила в казино. "Меня игровые автоматы спасли в тот момент от безумия. Я приходила, садилась и тупо нажимала – ни о чем не думала, слезы лились..." – поведала теледива.
Однажды в зале игровых автоматов к Татьяне подошли крепкого вида мужчины. Они сообщили звезде, что знают о трагедии и готовы отомстить за Андрея. Судец отказалась брать грех на душу. Незнакомцы пообещали устроить мучителям ее наследника "сладкую" жизнь в тюрьме.
"Никто никогда не узнает, как мне было плохо. Я никому не покажу, как мне плохо. У меня все хорошо. Чем я веселее, тем мне хуже", – сказала Судец в студии ток-шоу "Судьба человека".
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