Юлия Барановская разрыдалась в эфире Первого канала

История 15-летней девочки из российской глубинки растрогала ведущую передачи "Мужское/Женское" Юлию Барановскую. Врачи в нескольких больницах отказались лечить пациентку, девочка умерла. Барановская не сдержала эмоций и разрыдалась в эфире Первого канала.

Юлия Барановская и Александр Гордон, ведущие передачу "Мужское/Женское", выяснили подробности страшной истории. 15-летняя Ангелина Разинькова скончалась на руках у своей матери в приемном отделении больницы Калининградской области 21 февраля. Мать девочки, Оксана, несколько часов носила умирающую дочь на руках из одной больницы в другую. Однако никто из врачей даже не пытался спасти ребенка.

Эксперты в студии в один голос заявили: действия медперсонала – не что иное, как преступная халатность. Особенно эмоционально на историю отреагировала Юлия Барановская. Слезы буквально душили телеведущую. Она заявила, что бесконечные флешмобы против онкологии и других тяжелых заболеваний, так называемые дни борьбы с раком - бессмысленны, пока есть такие медики. По мнению Барановской, в России пора начинать борьбу с врачами, которые отправляют больных на кладбище.

Эмоциональная реакция Юлии Барановской объясняется ее личными переживаниями. Телеведущая признавалась, что во время расставания с супругом – футболистом Андреем Аршавиным – семье выпало тяжелое испытание. У Юлии заболела мама, а Барановская в то время была беременна сыном Арсением. Несмотря на тяжелую ситуацию, Аршавин оставил семью. Беременной Юле пришлось заботиться о двух маленьких детях, тяжелобольной матери – и не забывать себя и будущего малыша.