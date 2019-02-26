Сын Барановской решил пойти по стопам Путина
Мальчик имеет далеко идущие планы. Наследник Аршавина и Барановской преуспевает в спорте, как папа, и на телевидении, как мама.
"Арсений, конечно, хочет стать футболистом, когда вырастет. Или президентом. У него есть и третий вариант на примете, но пусть это останется интригой", – цитирует Юлию Барановскую телеканал "Супер". К слову, именно здесь наследник Аршавина и телезвезды попробовал себя на съемках программы "Прогнозик погодки".
Так что разносторонний Арсений может пойти по стопам папы или мамы, а может и вовсе стать главой государства, как Владимир Путин. Отметим, что "Прогнозик погодки" на канале также вели дети звездных родителей Владимира Левкина, Олега Верещагина и Дмитрия Диброва.
Ранее Андрей Аршавин опубликовал новые фото и видео со встречи с детьми от Юлии Барановской. В ролике скандально известный футболист строит рожи и показывает язык младшему сыну Арсению.
Как писали "Дни.ру", комментируя воссоединение футболиста с детьми, его бывшая возлюбленная Юлия Барановская дала понять, что лично к ней это не относится. "Мы родители троих прекрасных детей. Но ни о каком воссоединении и возобновлении отношений речь не идет", – заявила телеведущая.
Батька назвал имя
Она назвала украинцев обманщиками
Девушка была лицом ведущих домов моды
Белорусский лидер наказал виновных