"Змея!": шестилетний сын бросился на морщинистую Барановскую

Клипы сразу на две песни представила легендарная группа "Земляне". В 80-х они пели про "Траву и дома" и "Каскадеров". А теперь, уже с новым составом, поменяли звучание и тематику. Корреспондент "Дни.ру" побывал на презентации.

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