Скрытный Смольянинов удивил роликом с трехмесячным сыном

Известный российский актер Артур Смольянинов удивил поклонников. Он почти не появляется в соцсетях, а тут вдруг решил показать трехмесячного сына.

Артур Смольянинов решил поделиться с поклонниками беспокойством по поводу экологии на нашей планете. Актер не афиширует личную жизнь и не имеет аккаунтов в соцсетях, так что видео он опубликовал в микроблоге супруги – актрисы Дарьи Мельниковой.

Заговорить об экологии Артура Смольянинова побудило участие в проекте "Последний герой. Экстрасенсы против артистов". Шоу снимали на одном из филиппинских островов.

Артура поразило количество мусора на одном из пляжей. "На пляже за десять минут собрал десять килограммов пластика", - рассказал он и призвал пользователей отказаться от использования пластиковых упаковок.

Артуру Смольянинову в какой-то момент пришлось прервать свою речь. Малыш, который появился у пары несколько месяцев назад, раскапризничался. Актер взял его на руки и продолжил рассказ – правда, лица ребенка так и не показал.

Жена Артура Смольянинова недавно стала мамой второй раз. Дарья Мельникова, как и ее супруг, не особенно активно пользовалась соцсетями. Однако, забеременев вторым ребенком, актриса создала отдельный блог, где делилась с поклонниками секретами восстановления после родов. Теперь жена Смольянинова рассказывает поклонникам о процессе воспитания детей, пишет "Экспресс-газета".