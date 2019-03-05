Тарасов и Костенко бросили дочку и отправились отдыхать
Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой поделился свежим фото с возлюбленной в своем Instagram. "С любимой", – подписал новый снимок Дмитрий Тарасов, сопроводив публикацию хештегами — "семья", "жена", "доча спит", "бабушка с внучкой" и "любовь".
Полузащитник "Локоматива" с супругой стараются радовать себя вечерами вдвоем, наслаждаясь компанией друг друга. Комментируя фото, пользователи соцсети разделились на два лагеря. Одни порадовались за молодых родителей, а другие осудили Дмитрия Тарасова за то, бросившего Ольгу Бузову и нелестно высказались о внешности его нынешней жены-модели.
"Красивые и счастливые", "Молодцы! Берегите свою любовь от злых, грязных людей!", "Настя, вот здесь ты очень хороша! Не расслабляйся и всегда будь ухожена. Статус обязывает. Счастья Вам", – высказались поклонники Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. "Что с той устрицы жрал, что с этой", "Она просто серая мышь, жиденькие волоски и внешность так себе, он скоро гулять начнет", "Фото конечно знаковое, вот все говорят, мужик найдет новую бабу, радуется жизни, а потом бац и все... Рядом… мышь, с интеллектом модели, а бывшая красотка и умница поплакала и живет на полную катушку. Вернуть бы прошлое, а нет. Сиди с этой, оба с кислыми минами", – прокомментировали снимок критики.
Напомним, что у Дмитрия Тарасова есть девятилетняя дочка Ангелина от отношений с Оксаной Пономаренко. В браке с Анастасией Костенко у футболиста родился второй ребенок, малышку супруги назвали Миланой. Кроме того, перед Костенко футболист был женат на Ольге Бузовой.
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