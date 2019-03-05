"Дело в попе": жена Погребняка ответила на злобную критику

Развивать мозг теперь не модно, главное – попа. Жена нападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка ответила пользователям, раскритиковавшим ее "детскую" фигуру.

Критики жены Павла Погребняка удостоились ответа в стихах. Мария с иронией отметила, что в наше время, действительно, "все дело в попе". А вот развивать мозг – занятие, к сожалению, немодное.

"Я в Инстаграме – в топе! А в чем же мой секрет? Отвечу – дело в попе! Сомнений в этом нет!

Все в комментах – при деле! Забыв покой и сон, Импланты рассмотрели, В рейтузах поролон.

Худые ноги тоже Бросаются в глаза! Молчать же невозможно! И нужно все сказать!", – написала жена Погребняка.

Такое рвение достойно похвалы, и чужие "тылы" - главная причина для беспокойства многих пользователей соцсетей. Зады известных персон – самая любимая тема для обсуждения. Так что времени для развития мозга просто не остается, да это и не модно, заметила жена Погребняка.

Поэтический пост стал ответом на критику, которая обрушилась на жену Погребняка после публикации очередного видео. 30-летней многодетной матери даже посоветовали "выступать в цирке уродов". "Фигура ужасна, конечно... Голова взрослой женщины на теле 10-летнего подростка..", "Что за седло такое страшное", – высказали свое мнение комментаторы.

Жена Погребняка отреагировала с юмором – по словам Марии, пока злопыхатели обсуждают ее фигуру, они с мужем проводят время с пользой – занимаются любовью.