"Пластырь отклеился": Погребняк призналась в случайной беременности
"Я забеременела в 18 лет, -
рассказала Мария в эксклюзивном интервью "Дни.Ру". – Причем произошло это случайно.
Я не пила таблетки, а предохранялась при помощи пластыря, но мы поехали на
отдых в Турцию, он там случайно отклеился и произошло зачатие ребенка".
"Для меня, конечно, случившееся стало шоком, хотя мы с Пашей (футболист Павел Погрябняк, ныне нападающий клуба "Урал" – Прим. ред.) уже довольно давно к тому моменту были вместе, часто обсуждали возможное пополнение в семье, – продолжает Мария. – Прежде мама мне говорила, что надо доучиться, начать работать, а уж потом думать о полноценной семье. Но когда узнала про беременность, то поддержала меня, тем более, что сама забеременела в 19 лет. Безусловно поддержал и муж, и его родители".
Об аборте жена футболиста даже не думала. "У нас очень верующая семья и мама уже лет с 15 мама внушала мне, как правильно себя вести, что надо знать девушке, как не совершить глупостей, чтобы потом всю жизнь не терзаться и не навредить здоровью", – уверяет Мария Погребняк.
"Когда я родила, то пошла учиться на курсы и родители часто помогали, оставаясь с внуком, – улыбается Мария. – А когда мы уезжали жить в Европу, то там уже нам помогали няни".
Сегодня в счастливой семье Марии и Павла Погребняк растут уже трое сыновей. И Мария не исключает, что дети будут еще. "Очень хочется теперь дочку, хочется снова ощутить радость заботы о младенце, – улыбается Маша. – Но маленькому ребенку надо уделять много времени, которого сейчас просто нет я же работаю, муж тоже очень занят. Но есть и более интимная причина, по которой я пока больше не беременею. Дело в том, что в роду у моего мужа часто рождаются двойняшки или даже тройняшки. Поэтому не исключено, что когда решимся на дочку, то получим двух (смеется)".
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