Безголосой Бузовой хорошенько досталось от Вайкуле

Артистка дала откровенное интервью. Объясняя, зачем нужно посещать сольные концерты артистов, Лайма Вайкуле задела Ольгу Бузову.

Беседуя с ведущим YouTube-шоу "Говорящие головы", звезда отметила, что сказать о таланте певца может только его живое сольное выступление. Лайма Вайкуле добавила, что, посещая такие концерты, открыла для себя много вокалистов. Многие звезды приятно удивили ее.

Интервьюер отметил, что есть на отечественной эстраде экземпляры, которые являются исключением из правил. Их бездарность не требует подтверждения. Он привел в пример телеведущую Ольгу Бузову, которую многие называют безголосой.

Лайма Вайкуле заявила в ответ, что артист без вокальных данных и навыков исполнения не может считаться певцом. "Я могу послушать 10 секунд и могу сказать вам: "О, да. Это интересно". Сразу слышно. Чувствуешь харизму, чувствуешь звук. Что самое главное у артиста? Звук. Если у него есть звук", – жестко рассудила знаменитость.

Лайма Вайкуле рассказала, что раньше не понимала необходимости делать сольные гастроли. Со временем она изменила свое мнение.

"Вы можете смотреть на артиста, обожать его, и пойти на его сольный концерт и плеваться так… Вы видите, что он может, что он из себя представляет, как он относится к публике, любит себя или нет. Много лет назад еще Раймонд Паулс мне сказал: "Лайма, пока у тебя не будет сольного концерта, ты не артистка". Когда я создала свой сольный концерт, я поняла, о чем он говорит", – сообщила Лайма Вайкуле.