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Шоу-бизнес

Безголосой Бузовой хорошенько досталось от Вайкуле

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка дала откровенное интервью. Объясняя, зачем нужно посещать сольные концерты артистов, Лайма Вайкуле задела Ольгу Бузову.
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Беседуя с ведущим YouTube-шоу "Говорящие головы", звезда отметила, что сказать о таланте певца может только его живое сольное выступление. Лайма Вайкуле добавила, что, посещая такие концерты, открыла для себя много вокалистов. Многие звезды приятно удивили ее.

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Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Интервьюер отметил, что есть на отечественной эстраде экземпляры, которые являются исключением из правил. Их бездарность не требует подтверждения. Он привел в пример телеведущую Ольгу Бузову, которую многие называют безголосой.

Лайма Вайкуле заявила в ответ, что артист без вокальных данных и навыков исполнения не может считаться певцом. "Я могу послушать 10 секунд и могу сказать вам: "О, да. Это интересно". Сразу слышно. Чувствуешь харизму, чувствуешь звук. Что самое главное у артиста? Звук. Если у него есть звук", – жестко рассудила знаменитость.

Лайма Вайкуле рассказала, что раньше не понимала необходимости делать сольные гастроли. Со временем она изменила свое мнение.  

 "Вы можете смотреть на артиста, обожать его, и пойти на его сольный концерт и плеваться так… Вы видите, что он может, что он из себя представляет, как он относится к публике, любит себя или нет. Много лет назад еще Раймонд Паулс мне сказал: "Лайма, пока у тебя не будет сольного концерта, ты не артистка". Когда я создала свой сольный концерт, я поняла, о чем он говорит", – сообщила Лайма Вайкуле.

Автор: Руслана Алексеева16 марта 2019, 04:13
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