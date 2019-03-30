Амбициозной Маркл дали оскорбительное прозвище во дворце
Королевские слуги назвали бывшую актрису Duchess Difficult ("Неуживчивая герцогиня" – Прим. ред.) за непростой и требовательный характер. Недавно они придумали для нее новое прозвище – "Me-Gain" ("Хочу добиться" – Прим. ред.), которое подчеркивает ее чрезмерную амбициозность.
Бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II считает, что принц Гарри будет в ярости, когда узнает об этом. "Он сильно разозлится, когда узнает, что подобные слухи вышли за пределы дворца. Принц будет рассержен и расстроен. Он захочет защитить супругу", – отметил Дики Арбайтер.
Герцог и герцогиня Сассекские собираются перебраться из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-Хаус за несколько недель до рождения первенца. Они планировали сделать это раньше, однако им пришлось отложить переезд из-за затянувшегося ремонта коттеджа.
"Они сейчас находятся в неясном положении. Супруги все еще живут в Кенсингтонском дворце и ждут, когда ремонт будет закончен и им удастся переехать во Фрогмор-Хаус. Когда они наконец покинут резиденцию, то смогут вместе работать и поддерживать королеву Елизавету II и принца Чарльза", – добавил бывший пресс-секретарь.
Королевский эксперт Виктория Мерфи опровергла слухи о новом прозвище бывшей актрисы. По ее мнению, такое сочетание очень сложно запомнить. "Я говорила с человеком, который работает во дворце. Он рассказал, что они не используют такое выражение в адрес Меган Маркл. Никто не понимает, откуда появились такие сплетни", – заявила специалист.
Певица обратилась к Дмитрию Шепелеву
Медик рассказал, от чего умерла августейшая особа и была ли она беременна
Откровенное интервью артиста
Убийство совершил артист-неудачник
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Овны самый лучший знак зодиака
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Не хочу на работу ходить,что делать?
Посоветуйте хорошее успокоительное
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Пятые роды.
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
Он дважды в разводе
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Мама моего парня ко мне предвзята
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Предложил пожить отдеально
Почему люди в России грызутся между собой?
Ранняя беременность
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Кто пишет и читает это <цензура>?
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Началова умерла от ВИЧ?
Мимические морщины
Кожевникова не замужем
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Похудение и одежда
Подруга критикует мои отношения