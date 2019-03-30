Амбициозной Маркл дали оскорбительное прозвище во дворце

Прислуга Кенсингтонского дворца дала обидное прозвище герцогине Сассекской. Бывший помощник королевы считает, что принц Гарри сильно разозлится, когда узнает о критике в адрес Меган Маркл.

Королевские слуги назвали бывшую актрису Duchess Difficult ("Неуживчивая герцогиня" – Прим. ред.) за непростой и требовательный характер. Недавно они придумали для нее новое прозвище – "Me-Gain" ("Хочу добиться" – Прим. ред.), которое подчеркивает ее чрезмерную амбициозность.

Бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II считает, что принц Гарри будет в ярости, когда узнает об этом. "Он сильно разозлится, когда узнает, что подобные слухи вышли за пределы дворца. Принц будет рассержен и расстроен. Он захочет защитить супругу", – отметил Дики Арбайтер.

Герцог и герцогиня Сассекские собираются перебраться из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-Хаус за несколько недель до рождения первенца. Они планировали сделать это раньше, однако им пришлось отложить переезд из-за затянувшегося ремонта коттеджа.

"Они сейчас находятся в неясном положении. Супруги все еще живут в Кенсингтонском дворце и ждут, когда ремонт будет закончен и им удастся переехать во Фрогмор-Хаус. Когда они наконец покинут резиденцию, то смогут вместе работать и поддерживать королеву Елизавету II и принца Чарльза", – добавил бывший пресс-секретарь.

Королевский эксперт Виктория Мерфи опровергла слухи о новом прозвище бывшей актрисы. По ее мнению, такое сочетание очень сложно запомнить. "Я говорила с человеком, который работает во дворце. Он рассказал, что они не используют такое выражение в адрес Меган Маркл. Никто не понимает, откуда появились такие сплетни", – заявила специалист.