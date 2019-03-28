Принц Гарри отказался от короны ради прихотей беременной Маркл

Принц Гарри берет отцовский отпуск. Герцог Сассекский оставит королевские обязанности и посвятит все время до родов беременной жене. Королевский эксперт похвалил принца за такое "современное" решение.

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появится на свет в апреле. Герцог Сассекский до и после этого знаменательного события намерен провести время с женой – не отвлекаясь при этом на свои обычные королевские обязанности.

Королевский эксперт Дикки Арбитер решение 34-летнего герцога Сассекского одобряет. Он считает, что это очень "современно", так поступил и старший брат Гарри, принц Уильям. Тем более, что Меган Маркл в последний триместр своей беременности сильно нервничает.

"Это современная вещь. Принц Уильям делал это для своих детей с Кейт Миддлтон. И Гарри собирается поступить так же, как только родится его ребенок. Старшее поколение этого не делало. Они продолжали выполнять свои обязанности. Это новая традиция", – отметил Арбитер в интервью изданию Usmagazine. По его словам, продолжительность отпуска принца Гарри составит от двух недель до месяца.

Дикки Арбитер рассказал и о намерении герцога Сассекского переехать из Лондона в замок Frogmore в двадцати милях от британской столицы. Там он с Меган Маркл сможет жить более частной жизнью, там есть простор для досуга и игр с детьми. "Он создает свою собственную зону комфорта с женой, и это имеет смысл", – заключил эксперт.

Создать зону комфорта для Меган Маркл принцу Гарри будет, судя по всему, непросто. Елизавете II уже не раз намекали, что прихоти беременной герцогини Сасекской слишком дорого обходятся казне. В частности, Маркл заявила, что не будет носить одежду для беременных – она почти вся "безвкусная". Герцогиня остановила свой выбор в пользу свободных моделей от люксовых модных домов вроде Dior и Givenchy. Новый гардероб будущей мамочки обошелся в полмиллиона долларов – это в семь раз больше, чем потратила на "беременный" гардероб супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, пишет "Комсомольская правда".