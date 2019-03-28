Меган Маркл и принц Гарри наплевали на многовековую традицию
В торжественный день праздничный стол украсил лимонный десерт, покрытый кремовой глазурью и украшенный цветами. Он представлял собой три отдельных торта на золотистых подносах.
Репортер Дженни Бонд утверждает, что герцог и герцогиня нарушили многовековую традицию, выбрав это угощение. "Традиционно на королевские свадьбы всегда готовили торты из фруктовой начинки. Однако Меган Маркл и принц Гарри решили представить кое-что другое", – отметила она.
По словам эксперта, десерт приготовила повар Клэр Птак. Как и бывшая актриса, она родилась в Калифорнии. Ее кафе находится в восточной части Лондона, и супруга сына Чарльза писала о нем в своем блоге.
Традицию подавать на свадьбе фруктовый торт установила королева Виктория в 1840 году. С тех пор все ее преемники соблюдали обычай. В день бракосочетания Елизаветы II и принца Филиппа также испекли десерт с фруктами. Высота лакомства составила девять футов, а вес – более 500 фунтов. Его поделили на две тысячи частей и отправили половину в благотворительные организации.
Напомним, что свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась 19 мая 2018 года в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. За церемонией наблюдали миллионы поклонников по всему миру. На венчании присутствовали около 600 человек, в том числе звезды шоу-бизнеса: музыкант Элтон Джон, певица Виктория Бекхэм, актер Джордж Клуни, теннисистка Серена Уильямс и многие другие.
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