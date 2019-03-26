Экс-жена набросилась на собравшегося к Урганту Кержакова
Девушка не понимает, почему Александр Кокорин и Павел Мамаев попали за решетку из-за противоправных действий против конкретных людей, а мужчины, которые подло поступили со своими женами и отпрысками выходят сухими из воды. "Искренне не понимаю, как такое вообще возможно в жизни". – отметила экс-супруга звезды спорта.
По словам Тюльпановой, Александр Кержаков поломал жизнь трем своим детям и женам, задолжал 13 миллионов алиментов, и не понес никакой ответственности. Более того, в эфире российских телеканалов он выступает как пример для подражания.
"Декларируя только свои права, забыв о том, что есть еще и родительские обязанности, собирается вещать у Урганта о своей футбольной судьбе", – возмущается Милана Тюльпанова в личном Instagram.
Девушка не понимает, как Кержакова допустили до работы с детьми. По ее мнению, на такого человека как он, молодое поколение не должно ориентироваться. "И почему человек, объективно являющийся "рецидивистом" в области хладнокровного разрушения человеческих судеб, судеб своих детей, которые, к сожалению, нужны ему только для фотографий в Instagram, является экспертом мнений в других областях?" – недоумевает Милана Тюльпанова.
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