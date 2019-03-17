Певица Пелагея довела кроху-дочь до истерики
Певица Пелагея рассказала, что мамин вокал очень нервирует Таисию. Когда она при девочке пыталась разучить композицию "Alfonsina y el mar" для слепых прослушиваний "Голоса", та рыдала не переставая. Кроха требовала тишины.
Вокалистка отметила, что пробовала скрыться от наследницы в ванной комнате, однако и это не помогло. "Я пыталась тихонечко, не в голос, что-то там выучить, но дочка забегала и кричала "Нет!" – вспомнила артистка в студии программы "Вечерний Ургант" Первого канала.
Пелагея продемонстрировала ведущему шоу, как Таисия смешно разводила руками, в тот момент, когда заливалась слезами. Девочку, судя по всему, пока рано записывать в поклонники творчества певицы.
Артистка также отметила, что дочка может пойти по ее стопам. У Таисии низкий голос, поэтому, по мнению Пелагеи, она могла бы стать исполнительницей какого-нибудь альтернативного направления.
Меж тем, артистка не исключает, что наследница выберет себе другую профессию. В любом случае родители выбор Таисии поддержат.
Супруг певицы Пелагеи – хоккеист Иван Телегин, прививает крохе любовь к спорту. Недавно спортсмен поставил Таисию на коньки. Первый урок катания на льду папа провел сам. Об этом сообщает 7 Дней.ru.
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