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Вышедшая в свет без белья Калашникова вызвала шок

Анна Калашникова. Фото: www.globallookpress.com
Певица пришла на гала-ужин музыкальной премии Bravo в смелом платье. Наряд, который выбрала Анна Калашникова, прокомментировал стилист Виктор Марченко. 
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Мероприятие состоялось на прошлой неделе, 21 марта, но обсуждается до сих пор. Модель Анна Калашникова шокировала гостей международной премии Bravo выбором платья.

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Анна Игоревна Калашникова

Анна Игоревна Калашникова актриса, ведущая, певица, модель

Засмотрелся на наряд российской звезды ток-шоу и специальный гость мероприятия, актер Джон Траволта. На гала-ужин певица нарядилась эксцентрично и провокационно.

Было явно видно, что под нарядом у Анны Калашниковой ничего нет. "Такое платье можно носить только без белья... Чтобы в платье красиво смотрелся бюст, на грудь наклеивают специальный пластырь, который держит форму. Красиво, поскольку лямок от бюстгальтера не видно, и удобно", – цитирует стилиста сайт "Комсомольская правда". Виктор Марченко добавил, что такие наряды любила Жанна Фриске.

Он посоветовал Анне Калашниковой в следующий раз надевать под такое платье прозрачное боди. Стилист также считает, что на гала-ужинах надо придерживаться более консервативного стиля. По его мнению, для этого был бы уместнее брючный костюм.

Напомним, премию Bravo в области классического искусства второй раз вручили 19 марта на Исторической сцене Большого театра. Обладателями награды стали российская оперная певица Венера Гимадиева, знаменитый бас Хао Чжан Тян, молодой пианист Иван Бессонов и другие. Актеры Джон Траволта и Хелен Миррен посетили мероприятие  в качестве почетных гостей.

Автор: Валерия Нарская28 марта 2019, 17:03
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