Калашникова неожиданно проболталась об усыновлении своего ребенка

Сыну певицы и телеведущей Анны Калашниковой Даниилу идет четвертый год, но страна до сих пор не знает, от кого она родила. Корреспондент Dni.Ru попытался прояснить этот интимный вопрос.

Слухи о том, кто является отцом ребенка Калашниковой, ходили разные. Например, ведущая телеканала MusicBox Милена Дейнега в одном из интервью брякнула: "Однажды Аня призналась мне, что беременна от одного мужчины, но у него уже есть жена и дети. Не дай бог, его жена узнает. У них детки растут. Все пойдет крахом – и семья, и бизнес. Могу сказать только, что его зовут Михаил. Он владеет большими объектами в Арабских Эмиратах".

В беседе с Dni.Ru Калашникова внесла некоторую ясность в этот деликатный вопрос. "Отец моего сына живет за границей и с нами не общается, не выходит на связь более четырех лет. Мне сейчас надо найти его, потому что Андрей Ковалев хочет усыновить моего сына, и надо заручиться согласием. Да и по морально-этическим соображениям с биологическим отцом я обязана посоветоваться. Сын записан на меня – у него моя фамилия, отчество Игоревич дано по моему папе, а в графе "отец" стоит прочерк".

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Ковалев – кум Калашниковой, крестный отец ее сына. "Сейчас мы в церкви пытаемся решить этот вопрос, поэтому пока взяли в усыновлении паузу, чтобы во всем разобраться". Кстати, священники твердят, что усыновление крестника возможно, только если он остался сиротой, или его родители были лишены прав.

Однако не только религиозные причины могут помешать усыновлению. "Прохор Шаляпин, с которым у меня был роман, против этого шага, – вздохнула Анна. – Он как узнал, что Ковалев хочет усыновить Даню, так стал на всех углах кричать, что, мол, зачем это надо, что он тоже готов усыновить, что он реальный отец. Да и в моей семье не все приветствуют идею усыновления Дани – такие скандалы были!"