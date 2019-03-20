Отравленный Садальский грозил Корчевникову расправой

Известный актер Станислав Садальский не любит говорить о личной жизни. Ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников попытался выудить у артиста хоть какие-нибудь подробности, однако наткнулся на глухую стену. Более того, Садальский пригрозил телеведущему.

Известно, что актер был женат лишь раз. Его супругой была гражданка Финляндии. Женщина подарила Садальскому дочь Пирио. После появления ребенка жена артиста уехала на родину. Супруги не общались много лет, однако развод так и не оформили. В программе "Судьба человека" артист рассказал, что его экс-возлюбленная скончалась.

"Она умерла в прошлом году. И я ездил в Хельсинки на похороны, хоронил ее. Поминки там устроили, я вошел в комнату, а там одни мои портреты были. Мне это было… как-то… не очень комфортно. Я вдовец", – заметил артист.

С дочерью артист тоже не общается. Пирио не знает русский язык и встречалась с отцом всего дважды. Корчевников попросил Садальского больше рассказать об отношениях с дочерью, однако тот категорически отказался.

После он все же признался, что из-за неприятного происшествия упустил шанс наладить отношения с Пирио. Артист пытался продать платиновые серьги с бриллиантами своей бабушки, когда его обворовали.

"Дочка заканчивала колледж, и я должен был поехать, сказал, что я приеду. У меня денег не было. Я хотел эти серьги продать. Мы пошли в "Метрополь", а я громко разговариваю всегда. И в баре говорю: "Мне серьги продать нужно, но не знаю кому". И какая-то тетка говорит: "Станислав, мне как раз нужны серьги. Я могу у вас купить? Я хорошо заплачу", – вспомнил актер в программе "Судьба человека".

Менять украшение на деньги решили в квартире Садальского. Артист предложил новой знакомой выпить чаю. Он вскипятил чайник, достал чашки, а после провалился в забытье. Станислава отравили клофелином. Естественно, бабушкины серьги пропали, на выпускной к наследнице актер так и не попал. "Бойтесь случайных связей", – резюмировал он.

После Корчевников еще раз попытался вызвать Садальского на откровенность. Станислав больше не хотел говорить о дочери. Артист схватил кортик, лежащий перед ним на столе, и, изображая кавказский акцент, пригрозил телеведущему расправой. "Зарэжу. Зарэжу", – с улыбкой кричал Станислав в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".