Звезда "Бригады" оправдалась за предательство перед Корчевниковым

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
Топалов вышел из себя на похоронах Началовой
партнеры
Понедельник 25 марта
Лента новостей
18:04
Ограбление по-русски: два омича украли у друга ковры и коляску
17:13
В Нижнем Новгороде таксисты устроили массовую драку
17:03
Гороскоп на апрель
16:49
Затравленной Скабеевой предъявили список претензий
16:38
Сеть медицинских лабораторий дарит скидку на все анализы
16:00
"Ответ ООО "Корпорация СТС" и АО "Ямалкоммунэнерго" на публикацию статьи "Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе"
15:58
Странные конфузы из-за возраста
15:57
Удар по Порошенко: объявлено о выдаче российских паспортов на Украине
15:38
В туалете автовокзала в Краснодаре нашли тело младенца
15:33
Третий Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева пройдет в Москве
15:29
Основатель сети кафе "Андерсон" обвинила в клевете Роспотребнадзор
15:24
Весеннее обострение: россиян спасают от психических расстройств
15:14
"Он отнял у меня все!": Волочкова осталась без денег и дочери
14:55
Учительницу уволили за снимок в купальнике
14:53
В Кремле посмеялись над провалом расследования США
14:49
Попавшийся с любовницей юморист втянул Шепелева в грязные разборки
14:48
Последствия взрыва жилого дома под Краснодаром попали на видео
14:43
"Бабушка зажигает!": танец Пугачевой с дочерью подняли на смех
14:31
У дебоширов Кокорина и Мамаева появился влиятельный покровитель
14:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 марта 2019 года
14:17
Сенсационный поворот в деле сбитого над Украиной Boeing
14:16
Живой труп: приговоренный врачами почтальон воскрес в морге
14:15
Вскрылось имя жениха Бузовой
14:04
В туалете на вокзале Краснодара нашли мертвого младенца
14:03
"Сам себе в рот": мужа Наташи Королевой сняли с мужчиной
13:53
В Карелии при пожаре погиб мужчина
13:43
Садальский довел до экстаза любимую Кудрявцеву своей миниатюрной "птичкой"
13:37
Мажор на Gelandewagen сбежал после смертельной аварии
13:35
Раскрыт эффективный способ похудения
13:32
"Кровь впиталась в стены": агент СБУ рассказал о тайных тюрьмах Порошенко
13:23
В Уфе в машину воткнули топор и похоронный венок
13:21
Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем
13:13
Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке
12:56
Алкоголизм: новый роман Питта добил Джоли
12:50
На Урале детское питание хранили в морге
12:46
Дочь шпиона из КГБ штурмует эстрадные подмостки
12:45
На складе с горючими материалами в Подмосковье произошел пожар
12:43
Медведев одобрил цифровую маркировку молочной продукции
12:42
Известный певец нелепо погиб во время съемок клипа
12:38
Мускулистые красотки показали бицепсы
12:37
Возле психбольницы под Дмитровом нашли расчлененную лошадь
12:32
Автомобили INFINITI можно будет купить онлайн
12:25
Цекало раскошелился на роскошный отдых для молодой жены
12:24
Удар под дых: жена пошла против рвущегося к власти Зеленского
12:21
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин ради сына
12:10
Омерзительная выходка с ребенком отвернула поклонников от Леонтьева
12:06
Поисковики погибшей группы Дятлова скрыли страшные находки
11:54
Хоккейный тренер Мариничев умер в 66 лет
11:48
"Как мумии": Пугачева показала странное фото с "братом"
11:35
Как живет малолетняя дочь после смерти Началовой
11:33
В Москве легковушка протаранила машину полиции
11:22
Человечество предупредили о смертельном вирусе
11:18
Родившая Порошина вышла в свет с кольцом и мужчиной
11:08
Популярный напиток оказался лучшим средством от ожирения
10:45
Свежевыжатый сок признали опасным
10:44
Последствия смертельной аварии под Москвой сняли на видео
10:28
Панин слезно оправдался за грязные слова о России
10:21
В Казахстане загорелось месторождение нефти (видео)
10:18
Сделано заявление об отказе Порошенко от выборов
10:08
Варнава возбудила россиян интимным снимком
09:53
Дочь Назарбаева взбесила словами о детях-инвалидах
09:51
"Давайте уже честно": Кожевникова уличила теряющую память Собчак
09:46
В Находке мужчина с бензопилой ворвался в кафе (видео)
09:39
Загитова оконфузилась на глазах у всего мира
09:10
Резко сдала: появились свежие фото больной Ротару
09:10
Народ возмущен лицемерием звезд на похоронах Началовой
09:08
Умер заслуженный тренер России
08:34
Стало известно о срочной госпитализации борющегося с раком Николаева
08:31
Тутберидзе постигла страшная трагедия
08:29
На юге Москвы машина насмерть сбила человека
08:19
На Ямале потух Вечный огонь
08:12
Ariel выпустила капсулы для стирки PODS 3 в 1
07:56
На военной базе США в Японии произошел взрыв
07:49
Бывшего совладельца "Зимней вишни" задержали в Польше
07:43
Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла
07:38
В центре Москвы мужчину ударили ножом
06:40
Оскорбивший Путина Лукашенко довел народ до лютого бешенства
06:14
Меган Маркл и принц Гарри потеряли миллионы долларов
04:19
Зарвавшегося Шнурова погнали пинками под зад
02:11
Неожиданный поворот в скандале с унизившим звезд Дробышем
00:05
Великий пост: Рецепт полбяной каши с черными лисичками и грибным отваром
21:52
Тайна раскрыта: кто позволил Майклу Джексону надругаться над беззащитными детьми
20:10
Гороскоп на неделю
18:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 марта 2019 года
17:57
Убил родного брата: преступника Порошенко отправляют в тюрьму
17:16
Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом
16:34
Вайкуле раскрыла причину своей пагубной зависимости
15:57
Пляшущий на костях Малахов довел до слез родителей Началовой
15:39
Родная мать спасла Баскова от нелепейшей смерти
15:00
Юная виолончелистка из России удивила чопорных европейцев музыкой Боярского
14:29
В Москве жестоко избили сына известного повара
13:43
Россияне в ярости из-за подлой выходки Лукашенко перед важным событием
13:14
"На голую грудь": Пугачева удивила Леонтьева роскошным подарком
12:34
47-летняя Орбакайте без косметики восхитила россиян
11:52
"Сволочи": Ахеджакова плюнула в душу известным актерам
11:24
Боится повторить судьбу Началовой: запаниковавшая Семенович бросилась к медикам
10:48
Скандал с расставанием Башарова с женой оказался мерзкой постановкой
10:16
Кольцо на безымянном пальце Бузовой взбудоражило народ
10:12
Отец раскрыл главную причину всех бед Началовой
08:02
Меркель вонзила нож в спину доверчивого Порошенко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ответ ООО "Корпорация СТС" и АО "Ямалкоммунэнерго" на публикацию статьи "Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе"
"Не смеши": потерявшая грудь Бузова всполошила народ нелепым оправданием
Тайная возлюбленная Золотухина прервала молчание
Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом
Рианна довела до экстаза сексуальным нарядом
Гороскоп на апрель
Шоу-бизнес

Звезда "Бригады" оправдалась за предательство перед Корчевниковым

Борис Корчевников. Фото: www.globallookpress.com.
Звезда культового сериала "Бригада" согласился на откровенное интервью. Павел Майков стал героем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
прочитано 1197 раз

Павел Майков познакомился с первой женой Екатериной в театре – они играли влюбленных в мюзикле "Метро". Роман развивался стремительно, но уже через год после начала отношений артист понял, что это не его женщина. Когда их общему сыну Даниилу исполнилось два года, супруги решили развестись.

ПО ТЕМЕ

Покаяние Пчелы из "Бригады" вызвало скандал

Пчела из "Бригады" покаялся за роль в сериале

 Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

"Я считаю, что надо разводиться, когда дети совсем маленькие – годик-два… Так будет проще всем, и родителям, и детям", – заявил артист в студии программы "Судьба человека".

Майков рассказал телеведущему Борису Корчевникову, что его второй женой стала Мария Саффо. По словам Павла, в Марию он влюбился с первого взгляда, однако более года скрывал свои чувства – девушка была гражданской женой его лучшего друга, актера Михаила Горевого. Более того, его первая жена и Маша были хорошими подругами, Саффо даже стала красной матерью Даниила.

"Она не была его женой, они просто жили вместе. Она и не собиралась за него замуж. Меня долго держала вся эта ситуация. Полтора года длилась эта "Санта-Барбара", – отметил артист в студии ток-шоу "Судьба человека".

Майков поведал, что в тех отношениях его возлюбленная не была счастлива. "Миша отвратительно вел себя с Машей, я не могу рассказать об этом. Но когда я понял, что это чувство взаимно, я понял, что уже ничего не могу скрывать", – рассказал артист.

Второй брак звезды "Бригады" длится более 14 лет. Артист не жалеет, что когда-то предал друга и увел у него женщину.

"Михаил Горевой сделал все, чтобы в этой ситуации никто не чувствовал себя виноватым. Миша сделал столько дурацких поступков после этого, что напрочь лишил меня чувства вины. Рассказывал неправду, лгал здесь, на программе, и еще на многих программах, куда он приходил и рассказывал об этой ситуации", - оправдывался Майков в беседе с ведущим шоу "Судьба человека".

У Павла и Марии пока нет общих детей, вместе они воспитывают сына артиста от первого брака Даниила. Супруги мечтают о малыше, однако пока ребенка завести не получается. "Мы хотим детей, но мы не форсируем эту ситуацию. Видимо, за все нужно платить. И если Богу будет угодно, что они будут – они будут", – признается артист в студии программы "Судьба человека".

Автор: Руслана Алексеева25 марта 2019, 18:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Колокольников напал на известного актера

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Игорь
Ответить
Какой же Корчевников мерзкий-слащавый-сладенький!Без вазелина в жопу залезет.Отвратительнейший персонаж на ТВ!
1

Популярные темы форума

Политика

В Кремле посмеялись над провалом расследования США
"Кровь впиталась в стены": агент СБУ рассказал о тайных тюрьмах Порошенко
Удар под дых: жена пошла против рвущегося к власти Зеленского
Сделано заявление об отказе Порошенко от выборов

Шоу-бизнес

Внук Пугачевой по полной оттянулся за рубежом
Анна Хилькевич провела незабываемую ночь с бомжем
Известный режиссер вызвал Дудя на дуэль после жутких унижений
Звезда "Бригады" оправдалась за предательство перед Корчевниковым

Проишествия

Живой труп: приговоренный врачами почтальон воскрес в морге
Известный певец нелепо погиб во время съемок клипа
Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились

Lifestyle

Юная виолончелистка из России удивила чопорных европейцев музыкой Боярского
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Звезде сериала "Игра престолов" понадобилось лечение после смерти
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес

Народ возмущен лицемерием звезд на похоронах Началовой

Слез на прощании с певицей не было
Шоу-бизнес

Как живет малолетняя дочь после смерти Началовой

Девочка не может поверить в случившееся

Шоу-бизнес

"Он отнял у меня все!": Волочкова осталась без денег и дочери

Балерина подала заявление в полицию на бывшего мужа
Шоу-бизнес

"Бабушка зажигает!": танец Пугачевой с дочерью подняли на смех

По мнению подписчиков, звезда годится девочке в бабушки

Гороскоп

Гороскоп на апрель
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины

Фоторепортажи

Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем
Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке
Мускулистые красотки показали бицепсы
Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом

Спорт

У дебоширов Кокорина и Мамаева появился влиятельный покровитель
Загитова оконфузилась на глазах у всего мира
Тутберидзе постигла страшная трагедия
Тарасова сплясала после провала российских фигуристов

Регионы

Крымский мост признан бесполезным
Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru