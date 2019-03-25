Звезда "Бригады" оправдалась за предательство перед Корчевниковым

Звезда культового сериала "Бригада" согласился на откровенное интервью. Павел Майков стал героем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Павел Майков познакомился с первой женой Екатериной в театре – они играли влюбленных в мюзикле "Метро". Роман развивался стремительно, но уже через год после начала отношений артист понял, что это не его женщина. Когда их общему сыну Даниилу исполнилось два года, супруги решили развестись.

"Я считаю, что надо разводиться, когда дети совсем маленькие – годик-два… Так будет проще всем, и родителям, и детям", – заявил артист в студии программы "Судьба человека".

Майков рассказал телеведущему Борису Корчевникову, что его второй женой стала Мария Саффо. По словам Павла, в Марию он влюбился с первого взгляда, однако более года скрывал свои чувства – девушка была гражданской женой его лучшего друга, актера Михаила Горевого. Более того, его первая жена и Маша были хорошими подругами, Саффо даже стала красной матерью Даниила.

"Она не была его женой, они просто жили вместе. Она и не собиралась за него замуж. Меня долго держала вся эта ситуация. Полтора года длилась эта "Санта-Барбара", – отметил артист в студии ток-шоу "Судьба человека".

Майков поведал, что в тех отношениях его возлюбленная не была счастлива. "Миша отвратительно вел себя с Машей, я не могу рассказать об этом. Но когда я понял, что это чувство взаимно, я понял, что уже ничего не могу скрывать", – рассказал артист.

Второй брак звезды "Бригады" длится более 14 лет. Артист не жалеет, что когда-то предал друга и увел у него женщину.

"Михаил Горевой сделал все, чтобы в этой ситуации никто не чувствовал себя виноватым. Миша сделал столько дурацких поступков после этого, что напрочь лишил меня чувства вины. Рассказывал неправду, лгал здесь, на программе, и еще на многих программах, куда он приходил и рассказывал об этой ситуации", - оправдывался Майков в беседе с ведущим шоу "Судьба человека".

У Павла и Марии пока нет общих детей, вместе они воспитывают сына артиста от первого брака Даниила. Супруги мечтают о малыше, однако пока ребенка завести не получается. "Мы хотим детей, но мы не форсируем эту ситуацию. Видимо, за все нужно платить. И если Богу будет угодно, что они будут – они будут", – признается артист в студии программы "Судьба человека".