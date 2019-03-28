Скромница Юлия Меньшова предстала в лифчике
На своей официальной странице в соцсети Instagram Юлия Меньшова опубликовала фотографии и видео из путешествия по Таиланду. Также популярная телеведущая поделилась с подписчиками знаниями, полученными на экскурсиях. В отличие от остальных представителей шоу-бизнеса, она показала не снимки в купальниках, а местные красоты.
Впрочем, Юлия все же выложила одно фото без верхней одежды. "Ну, короче говоря, можно не только бесконечно смотреть на горящий огонь и текущую воду, но и просто на прибой океана. А также можно бесконечно в нем сидеть, не вылезая, если бы только не страшно было сгореть под солнышком, потому что такой теплой и комфортной воды я никогда в жизни не встречала. Нигде!" – подписала она этот кадр.
Телеведущая в шутку попросила прощения у всех, кому стало "больно" при просмотре ее отпускных снимков, и отметила, что вскоре все сбалансирует. В начале апреля Юлия Меньшова отправится со спектаклем в Сибирь. А перед этим ее ждет Королев с той же постановкой. Да и в Таиланде, по словам ведущей, она не только отдыхает, но и работает. Юлия Меньшова намерена записать выпуск рубрики "Вместе".
"Каникулы короткие совсем. Понимаю, что оправдания мои вообще никудышные по сравнению с фоткой, но удержаться все равно не могу", – призналась Юлия Меньшова. Фанаты пришли в восторг от снимка популярной ведущей и порадовались за нее.
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