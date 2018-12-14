Меньшова показала взрослого красавца-сына

Юлия Меньшова предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни. Однако ради важной даты популярная актриса и телеведущая нарушила это правило.

На своей официальной странице в Instagram Юлия Меньшова опубликовала фотографию сына. Накануне, 13 декабря, Андрею исполнился 21 год. Актриса предпочла отказаться от пышных поздравлений, указав в подписи лишь несколько хештегов: "#тыжеродилсятольконедавно #люблюбесконечно #толькоудачи❤️..."

Подписчики пришли в восторг от сына Меньшовой и рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "Поздравляю мамочку с днем рождения сына!!!", "Юля, поздравляю! Какой красивый парень у вас вырос", "Приятный молодой человек! С Днем рождения!", "На папу похож", "Какой красавец!!! Пусть растет счастливым,здоровым и удачливым! С Днем рождения вашего любимчика)))", "Красавец! Удачи ему по жизни! Пусть его дорога будет легкой! Маме молодости, счастья и гордости за деток (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали фотографию пользователи Сети.

Напомним, что у Юлии Меньшовой и ее супруга, актера Игоря Гордина двое детей: помимо сына, у пары есть 15-летняя дочь Таисия. В какой-то момент в семье назрел кризис – Меньшова и Гордин расстались, но договорились проводить отпуск с детьми. Это их постепенно и сблизило.

"Почти через четыре года после разрыва мы были на очередном совместном отдыхе с детьми, и он вдруг стал как-то заботиться обо мне, проявлял знаки внимания. Я посмотрела на него по-другому. У нас начался роман, который мы скрывали от детей полгода", – в недавнем интервью рассказала Юлия Меньшова. К счастью, супруги преодолели разногласия и снова счастливы вместе.