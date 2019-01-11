Меньшову вынуждают оставить кино и телевидение

Юлия Меньшова поделилась с общественностью сокровенными мыслями. Популярная телеведущая отреагировала на комплименты фанатов, восхитившихся ее фотоотчетом из поездки по Брюгге, а также на предложения оставить кино, театр и телевидение и стать блогером-путешественником.

Недавно Юлия Меньшова вместе с семьей побывала в Брюгге. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала множество фотографий этого старинного города, а в приложении Stories очень подробно рассказала и показала его историю. В частности, о всемирно известном бельгийском кружеве и отличии брюссельской вафли от льежской.

В результате телеведущая получила бешеное количество комплиментов и лестных слов от фанатов, восхитившихся ее красочными снимками и интересными рассказами. Меньшова была настолько тронута, что выступила со встречным словом. "Ну, вы мне стооооооолько комплиментов написали за эту последнюю неделю, мне тааааааак приятно, и я прямо призадумалась (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)... А может, и впрямь, ну его на фиг: телевидение, кино, театр??? 📺📽 🎭 Трэвел-блоггер – вот кто я, на самом деле! Хммм..." – написала Юлия Меньшова.

Актриса поблагодарила подписчиков. "Спасибо вам огромное за ваши теплые отзывы ❤️❤️❤️, мне ужасно приятно, что наши путешествия доставляют и вам не меньшее удовольствие!" – завершила пост популярная ведущая.

Однако не все фанаты с радостью восприняли перспективу перестать видеть Юлию Меньшову в кино, на телевидении и в театре. "Нет! Не уходите! снимайтесь и путешествуйте! Я обожаю ваши программы", "Спасибо вам огромное и очень огромное за ценную и увлекательную информацию из ваших путешествий👍🤗 действительно очень много интересного. Вы бесподобная красавица, умница и прелестница во всем!!! И поете вы также потрясающе👍👍👍 удачи вам Юля💟💞👼в вашем нелегком труде", "ЮЛИЧКА ВЫ прекрасны и года ни по чем живите и радуйтесь жизни делайте все что хочется а кому то не нравиться пусть не смотрит", "Юля!!! При том, что я так люблю Брюгге и Амстер, но с Вами ♥️👀 это ВОСТОРГ!! Точно можно делать образовательные поездки", "Красотка🌹 в кино супер на передачах супер🌹 так держать🌷 вся в маму умничка и красавица", – высказались подписчики.