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"Все глаза, наверное, выплакала": Асмус намекнула на проблемы с Харламовым

Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com.
Кристина Асмус рассказала о своих отношениях с мужем юмористом Гариком Харламовым. Артистка отметила, что у них не все бывает гладко.
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В личном Instagram Асмус поздравила Харламова с днем рождения. Кристина отметила, что не знает человека добрее, мягче и порядочнее, чем ее муж.

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Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

По словам знаменитости, они схожи только в одном вопросе: "я восхищаюсь тому, как слова "выгодно" и "пиар" вызывают у тебя дичайшую аллергию". Асмус добавила, что уважает принципиальность мужа, но иногда это качество сильно выводит ее из себя. Однако, в честь праздника артистка обещала не говорить о проблемах, тем самым намекнув, что они есть.

Далее в число достоинств юмориста Кристина добавила непосредственность, искренность и честность. Артистка уверена, что Гарик лучший в мире папа. "👨👧  Выплакала, наверно, все глаза уже от умиления, глядя на вас с дочкой))) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – продолжила Асмус.

По мнению жены, Харламов добился успеха не только на личном фронте, но на профессиональном поприще. "❤ Я каждый раз любуюсь тобой как артистом. Ты космически талантлив!!! Я тянусь за твоей легкостью и свободой на сцене. 👏🏻", – рассыпалась в комплиментах звезда.  Напоследок Кристина призналась, что Гарик делает ее "самой счастливой женщиной в мире" и призналась в любви.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Добавим, что актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов стали мужем и женой более пяти лет назад. Через год после свадьбы у пары родилась дочь Анастасия. Харламов признается, что старается быть хорошим отцом для наследницы – таким же, каким был для артиста его папа.

Автор: Руслана Алексеева28 февраля 2019, 23:14

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