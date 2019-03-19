Оголившаяся Глюк’oZa пошла по стопам красавицы Асмус
Станут ли снимки звезд в ванной новым флешмобом в соцсетях - пока неясно. Но начало тренду уже положено – пионерами стали российские звезды. Вслед за Кристиной Асмус откровенную фотографию выложила в Instagram Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк’oZa.
Глюк’oZе есть чем похвалиться. Певица уже 12 лет состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым, которому родила двух дочерей. Тем не менее, в свои 32 года певица выглядит потрясающе. Глюк’oZа это знает, и потому не стесняется выходить в свет в откровенных нарядах.
Теперь же дело дошло до пикантной фотосессии в ванной. Возможно, Глюк’oZу вдохновил пример Кристины Асмус, которая поделилась такой же сессией днем ранее. Но если супруга Гарика Харламова забралась под душ в нижнем белье, то Чистякова-Ионова пошла дальше – она прикрылась лишь пеной и солнечными очками.
"Отличная мыльная пенка!! Ты такая классная!!", "Тебе очень идут эти очки! Они украшают твой чуткий носик!", "Очень миленькая", – восторгаются звездой поклонники.
Поклонники Глюк’oZы заметили, что новые снимки кумира им что-то напоминают. Днем ранее в Сети появилась фотосессия актрисы Кристины Асмус. Жена шоумена Гарика Харламова тоже сфотографировалась в ванной. Актриса нежилась под душем, облаченная в черное нижнее белье. Свой пост в Instagram артистка снабдила подписью: "Внимание!! Фото заряжено на комментарии в стиле #тыжмать". Подписчики Глюк’oZы пришли к выводу, что Наталья решила повторить подвиг красавицы Асмус. Возможно, приняла вызов?
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