Асмус рассмешила странным видео
Жена шоумена, актера-комика Гарика Харламова любит удивлять и радовать своих фолловеров новыми фото и видео. На сей раз Кристина Асмус решила пошутить и попытаться изобразить известного певца и композитора.
Импровизация едва не закончилась падением. "Хоп хэй лала лэй", – коротко подписала видеоролик артистка. На видеозаписи 30-летняя Кристина Асмус сначала сняла макияж с глаз, распустила волосы, став похожей на Агутина в 90-е годы, и начала пританцовывать.
Однако в какой-то момент актриса чуть не потеряла равновесие. Большинство поклонников оценили чувство юмора любимой актрисы и описали свои впечатления в комментариях.
"Вот ты угарная", "Такая легкая и прикольная!", "Леонид может вами гордиться)))", "Кристина, вы сделали мой день", "Забавная", – написали подписчики под видео. При этом многие отметили, что Кристина Асмус вполне может составить конкуренцию своему супругу. "Бульдог вашу фамилию взял? Харламова?", "Жена своего мужа", "Ночное караоке от Гарика и танцы от Кристины", – высказались пользователи соцсети.
Отметим, что Кристина Асмус уже давно известна своим остроумием. Так, актриса как-то призналась, что любит подшучивать над Гариком Харламовым не только на сцене, но и дома.
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