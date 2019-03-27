Кузьмин приложил обидчиков за россказни о раке
СМИ забили тревогу 26 марта, когда о возможном страшном заболевании у Владимира Кузьмина сообщил на своей странице в социальной сети Facebook некий Алексей. По словам мужчины, он увидел артиста в очереди на радиолучевую терапию.
Владимир Кузьмин немедленно отреагировал на тревожные сообщения, причем довольно жестко. Легендарный артист опроверг информацию об онкологическом заболевании и пригрозил судом всем СМИ, распространяющим такие данные.
"Уважаемые журналисты, мой концертный и творческий график расписан по минутам и часам. К сожалению, у меня нет времени заниматься разборками с тем бредом, что вы несете в мир. Как только выдастся свободная минута, я непременно подам на пару ваших коллег из изданий с высоким рейтингом в суд", – заявил Владимир Кузьмин на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Тем не менее популярный исполнитель дал шанс этим СМИ исправиться. "Статья 128.1 "Клевета". Час "расплаты" для вас близок! P.S. Пока мы формируем исковые заявления, вы еще можете принести публичные извинения", – отметил рок-музыкант.
Действительно, дни Владимира Кузьмина расписаны по минутам. "Я даю 20 концертов в месяц! Конечно, это непросто, но привычка и большая школа жизни помогают", – похвастался артист в недавнем интервью. Говорят, музыканта вдохновляет молодая возлюбленная Светлана Карпухина и он буквально фонтанирует энергией.
Редакция "Дни.ру", оказавшаяся в списке разгневавших певца СМИ, приносит публичные извинения Владимиру Кузьмину. Мы искренне сожалеем об этом неприятном инциденте, потому как не хотели обидеть, но лишь передавали информацию издания "Собеседник". Наоборот, нас радуют Ваши жизнелюбие и драйв, с которыми вы отдаетесь зрителям.
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