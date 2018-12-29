"Знакомы больше шести лет": новая пассия Кузьмина ошарашила заявлением у Малахова
О том, что у Владимира Кузьмина появилась дама сердца, стало известно недавно. Журналисты часто видели эффектную блондинку рядом с артистом. К слову, певец отказывался говорить о личной жизни.
О новой возлюбленной звезды пресса знала немного. Ее зовут Светлана. Красотке 26 лет, она живет вместе с 63-летним певцом. По образованию она – музыкальный менеджер.
И вот сегодня, 29 декабря, в гости к шоумену Андрею Малахову Владимир пришел не один. Кузьмин представил зазнобу общественности.
Светлана сообщила присутствующим, что познакомилась с певцом благодаря общим увлечениям. "С Володей мы знакомы больше шести лет. Мы раньше катались на мотоциклах, а сейчас мы катаемся на катерах, на лодках, у нас большая компания. Присоединяйтесь. Сейчас катаемся по Волге, там не так опасно", – рассказала блондинка.
Присутствующий в студии Игорь Крутой был очень удивлен происходящим, ведь совсем недавно Владимир Кузьмин был женат на другой. "Подождите, там параллелочка была?" – изумился композитор.
Светлана отметила, что с некоторых пор работает помощником Кузьмина. "Сейчас я яхтсменка, поэтесса, помогаю во всем Володе. Можно сказать, его пиар-менеджер", – заявила она.
Напомним, 14 июня Владимир Кузьмин объявил о расставании с супругой Екатериной, с которой прожил 17 лет. "С большим уважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, – сказал певец. – Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу". Влюбленные поженились в 2001 году. Екатерина младше Владимира на 27 лет. Сейчас ей 36 – она на десять лет старше новой избранницы артиста.
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