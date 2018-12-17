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Стало известно о новой свадьбе 63-летнего Владимира Кузьмина

Владимир Кузьмин. Фото: www.globallookpress.com
В СМИ упорно муссируются слухи о новой свадьбе популярного певца Владимира Кузьмина. Говорят, ради молодой любовницы артист взялся за себя.
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Журналисты подстерегли Владимира Кузьмина на одном из сборных концертов с участием некогда известных отечественных и зарубежных артистов. Певец сразил наповал репортеров, представ подтянутым, улыбающимся, активным, в модной одежде. Рядом с Кузьминым все время была новая спутница жизни – 27-летняя Светлана. Она предпочитала держаться подальше от папарацци, старательно глядя в мобильный телефон.

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В СМИ муссируются слухи, что артист вскоре женится. Исполнитель не комментирует эту информацию. Зато Кузьмин заливается соловьем о любви к музыке и литературе. По словам певца, он так хорошо выглядит, потому что много ходит, причем часто наперевес с гитарой (кстати их у него более сотни).

Дело в том, что Владимир Кузьмин играет только стоя. Он буквально не расстается с музыкальными инструментами, потому что каждый день пишет по новой песне. Артист полон планов и желания побыстрее их обнародовать. "Моя мечта сейчас, смешно говорить... Мечта моя такая: чтобы это все продолжалось еще лет 40", – признался Кузьмин, имея в виду творчество и выступления.

Также певец перечислил способы ухаживания за женщиной. "Надо писать стихи, делать комплименты и дарить подарков побольше", – сообщил прославленный рокер.

Автор: Наталья Аряева17 декабря 2018, 10:21

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