"Весело у них в замке": Галкин показал костюмы для "ролевых игр"
На странице в Instagram телеведущий разместил четыре фотографии, на которых предстал в различных образах: супергероя Бэтмена, капитана Джека Воробья, древнеримского полководца Цезаря и царя Ивана Грозного. Он попросил поклонников выбрать ему костюм. "Собрался на карнавал. Какой образ лучше?" – написал Максим Галкин.
Большинство поклонников проголосовали за персонажа "Пиратов Карибского моря". "Джек Воробей очень к лицу", "Пират лучше всех!", "У вас даже взгляд похож", – отметили комментаторы. В пользу этого варианта также высказалась продюсер Яна Рудковская. А вот певица Ольга Бузова не смогла определиться. "Максим, из такого разнообразия сложно выбрать", – пояснила она.
Автор Telegram-канала "Только никому" разместил коллаж из этих снимков и в шутку предположил, что эти наряды артист использует для постельных игр. "Ролевые игры Максима Галкина. Весело у них в замке", – отметил журналист.
Ранее "Дни.ру" рассказали о трехлетней участнице программы "Лучше всех" с идеальным музыкальным слухом. Малышка смогла угадать многие инструменты с первых нот. Однако зрителям она запомнилась тем, что ловко уходила от ответа на вопрос телеведущего о родном городе.
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