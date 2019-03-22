Вступившегося за Соловьева Галкина прижали к стене

Максим Галкин, как и Владимир Соловьев, за которого шоумен решил вступиться – вовсе не неприкосновенные личности. Их можно критиковать и говорить об их дозодах – так как они получают деньги из федерального бюджета.

Высокие рейтинги на телевидении не защищают ведущих различных программ от критики и необходимости быть открытыми в финансовых вопросах. Заступившийся за своего коллегу по ТВ Максим Галкин, видимо, не совсем это понимает – либо выбрал неверные формулировки, считает эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Какая удобная формула. Мы, дескать, на ТВ рейтинги делаем и поэтому большие деньги зарабатываем. А все, кто против подобного подхода – оказывается, завистники и большевики. В общем, их замки и виллы, видимо, нажиты совсем уж непосильным трудом и нечего народу по этому поводу высказываться? Так, Максим? Вас правильно услышали?", – возмутился Манукян.

И что же теперь – телеведущих и критиковать нельзя? - задается вопросом эксперт. "Неплохо они там устроились на своем ТВ. Их уже, оказывается, даже критиковать нельзя за их миллионные зарплаты – которые им, по сути, из федерального бюджета платят", – заключил Манукян.

Максим Галкин в эфире одной из радиостанций не согласился с претензиями к телеведущему Владимиру Соловьеву – который, якобы, владеет дорогой недвижимостью в Италии. Артист считает, что его коллега заслужил богатство - ведь он приносит "колоссальные рейтинги" телеканалу "Россия 1". Галкину возразили: канал существует за счет дотаций, а значит, Соловьев покупает недвижимость на деньги налогоплательщиков.