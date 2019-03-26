Галкин рассекретил трехлетнюю шпионку
На программу девочка приехала вместе с матерью и старшей сестрой. Малышка поразила телезрителей удивительными способностями: она смогла угадать инструменты с первых нот. Родственники рассказали, что с рождения включали ей классическую музыку, и теперь она засыпает только под такие композиции.
Перед тем как продемонстрировать талант, девочка поговорила с ведущим. Артист спросил, откуда она. "Я приехала с мамой и Викой на самолете", – ответила юная собеседница. Максим Галкин задал вопрос иначе: "Когда выйдешь из номера гостиницы и сядешь в самолет, куда полетишь?" Малышка ответила, что отправится к папе, который живет с котом Гарфилдом.
В итоге ведущий не выдержал и обратился к матери участницы. "Давно ли ребенок работает в разведке?!" – поинтересовался муж Аллы Пугачевой. Женщина рассказала, что они из Перми. То, что трехлетняя дочурка так ловко отвечает на вопросы, немало удивило ее, сообщает URA.ru.
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