Владимир Кузьмин впервые высказался о раке

Музыкант отреагировал на слухи о том, что болен онкологией. Владимир Кузьмин сделал заявление на своей странице в Instagram.

СМИ забили тревогу 26 марта, когда о возможном страшном заболевании у артиста сообщил на своей странице в Facebook некий Алексей. По словам мужчины, он увидел Владимира Кузьмина в онкоцентре.

Певец решил не ждать, когда домыслы перерастут в настоящую панику среди поклонников, а лично развеять все слухи. Владимир Кузьмин заверил, что с ним все в порядке. "Спасибо, что волнуетесь за мое здоровье. Я абсолютно здоров, чего и вам желаю)", – написал артист в Instagram.

Россияне с облегчение выдохнули и порадовались за певца. "Отлично!!!И все же всегда береги себя!!!Ты у нас один!!!", "Я чуть с ума не сошла! Владимир Кузьмин для меня не просто певец... С этим именем связано что– то близкое и родное... Поэтому, услышав такую информацию, выступили сразу слезы... Это очень трудно передать... Слава Богу, что Владимир здоров!", "Здоровья, бодрости и долголетия", – высказались фолловеры.

Отметим, что Владимир Кузьмин пока не жаловался на здоровье. Музыканта вдохновляет молодая возлюбленная Светлана Карпухина, и он буквально фонтанирует энергией.

Напомним, ранее певец рассказывал, что он так хорошо выглядит, потому что много ходит, причем часто наперевес с гитарой. Владимир Кузьмин играет только стоя.