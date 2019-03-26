У Владимира Кузьмина заподозрили рак

Появилась тревожная информация о том, что Владимир Кузьмин может быть болен раком. Мужчину, похожего на популярного рок-исполнителя, заметили в онкоцентре.

О возможном онкологическом заболевании у Владимира Кузьмина некий Алексей рассказал на своей странице в Facebook. "Выходя из кабинета радио­лучевой терапии, увидел сидящего в халатике Кузьмина, ожидающего очереди. Никого не щадит краб. Что-то его много в последнее время стало. Крутится рачок", – написал пациент одной из столичных клиник.

Он решил поддержать человека, похожего на Владимира Кузьмина, сообщает "Собеседник". "Подошел сегодня к Кузьмину. Сказал, что помню его еще по концерту "Динамика" в ЦДТ в 1983‑м, что на одном аппарате облучаемся, и все будет у нас зашибись. Сказал, мол, держись брат. Рачок-волчок, конечно, крутится, но обязательно остановится скоро – иначе быть не м­ожет", – отметил мужчина. Как на поддержку отреагировал его друг по несчастью, Алексей не уточнил.

Отметим, что Владимир Кузьмин пока не жаловался на здоровье. Музыканта вдохновляет молодая возлюбленная Светлана Карпухина, и он буквально фонтанирует энергией. "Я даю 20 концертов в месяц! Конечно, это непросто, но привычка и большая школа жизни помогают", – похвастался Владимир Кузьмин в недавнем интервью.

По словам певца, он так хорошо выглядит, потому что много ходит, причем часто наперевес с гитарой (кстати их у него более сотни). Владимир Кузьмин играет только стоя. Он буквально не расстается с музыкальными инструментами, потому что каждый день пишет по новой песне. Артист полон планов и желания побыстрее их обнародовать. "Моя мечта сейчас, смешно говорить... Мечта моя такая: чтобы это все продолжалось еще лет 40", – признался Владимир Кузьмин, имея в виду творчество и выступления.