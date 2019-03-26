Муж Елизаветы Боярской поразил снимком с голым торсом
В новой постановке муж Елизаветы Боярской играет обаятельного английского актера Эдварда Кинастона, который прославился благодаря исполнению женских ролей. Ради спектакля Максиму Матвееву пришлось сбросить около 20 килограммов. "Во-первых, режиссер поставил задачу похудеть. Во-вторых, персонаж такой эфемерный человек, что захотелось добавить ему невесомости", – уточнил он.
Добиться блестящих результатов артисту удалось с помощью регулярных тренировок в спортзале и строгой диеты. Он питается часто, но небольшими порциями. Полностью отказался от мяса и ест только рыбу. В рабочие дни Максим Матвеев заказывает готовые обеды, которые включают себя низкокалорийные блюда.
Подписчики оценили старания звезды и оставили под снимком восхищенные комментарии. "Какая красивая фотография", "Просто космос", "Вы просто невероятный в этой роли! Восторг!", "Потрясающий актер", – написали они.
Супруг Елизаветы Боярской приучает к спорту и старшего сына Андрея. В выходные он отправляется с шестилетним отпрыском на скалодром или совершает пешие прогулки по городу. Григорий еще слишком мал, чтобы к ним присоединиться. Мальчик появился на свет в конце прошлого года, напоминает сайт "Комсомольская правда".
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