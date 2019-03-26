Переломанный Билан вышел в свет на костылях

Дима Билан стал заслуженным артистом. Получить заветную награду популярный исполнитель пришел на костылях.

Дима Билан появился на церемонии в Большом театре в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Образ "дополнили" костыли. Певец не мог пропустить награждение и присвоение ему звания заслуженного артиста России. Награду он получил из рук министра культуры Владимира Мединского.

На своей официальной странице в Instagram Дима Билан обнародовал видео с торжественного мероприятия и свою благодарственную речь. "Прежде всего хочу сказать спасибо всем мои дорогим сердцу людям – то есть вам, друзья. Всем, кто писал письма, поддерживал меня, был и остается поклонником моей музыки и моего пути. Это наша награда!" – отметил в сопровождении к посту счастливый певец.

"Все начинается с нас самих. Трудиться, вышибая искры, в профессии – это главное! Рад служить душам людей! Спасибо вам за эту оценку, быть нужным – эта идея одна из главных! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!" – заключил исполнитель.

В комментариях среди многочисленных поклонников поздравления оставили и коллеги Димы Билана. Это Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Юлианна Караулова, Елена Кулецкая, Катя Лель, Вячеслав Манучаров, Юлия Зимина, Липа Тетерич и другие.

Напомним, что несколько недель назад Дима Билан поскользнулся около дома и получил сложный двойной перелом ноги. Несмотря на серьезную травму и советы врачей, артист решил отсрочить операцию и выступить в Петербурге.

После концерта он оказался в руках хирургов, которые собрали ногу, используя шурупы и пластину. Певец отменил гастрольный тур и передвигался на инвалидной коляске. К счастью, в ходе длительной реабилитации Диме Билану стало лучше.