Панин слезно оправдался за грязные слова о России
Алексей Панин признался, что действительно испытывает отвращение. Это чувство у него возникает при виде грязи, которая появляется весной из-под снега на улицах российских городов.
Такое же чувство Алексей Панин испытывает, когда узнает, что кто-то призывает уничтожать геев и лесбиянок. А в своих постах он просто призывал к добру и толерантности – а вовсе не разжигал ненависть и вражду.
"Я не ругал Путина и не ругал правительство! Я не призывал к смене власти! Я сказал, что в России никогда ничего не изменится! Но это мое мнение! Дай Бог, что бы я был неправ! Я очень хочу, чтобы русские люди жили хорошо, но для этого нужно для начала не выбрасывать мусор на дорогу из окна своей машины! Всем добра!", – написал Панин в своем полном восклицательных знаков посте в Instagram.
Напомним, Алексей Панин свои "размышления о России" опубликовал недавно в Instagram. Актер уверен, что страна никогда не изменится, а единственным достижением за последние 75 лет называет полет Гагарина в космос. Пост через какое-то время исчез из соцсети, затем снова появился. Панин утверждает, что его удаляли из-за жалоб неких "кремлевских активистов".
Алексей Панин в последнее время все чаще выступает с заявлениями, очерняющими Россию. Актер прямо говорит, что ненавидит "грязную, уголовную и гомофобную" страну. И это, с точки зрения Панина, единственное место, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться. Последнее высказывание актера прокомментировал замглавы думского комитета по культуре Владимир Бортко. Режиссер заметил: если Алексей Панин после таких заявлений остается жить в России – он больной человек.
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