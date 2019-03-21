Охамевший Панин признался в лютой ненависти к России

Известный скандальными высказываниями актер в очередной раз набросился с резкой критикой на нашу страну. Весь накопившийся негатив Алексей Панин излил на своей странице в Instagram.

Артист находится в Испании, судя по его публикациям в соцсети. При этом он не устает поливать грязью свою родину, не скупясь на эпитеты. "Как же я ненавижу страну под названием Россия! Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя!" – цитирует Алексея Панина Ura.ru.

Актер раскритиковал своих соотечественников: написал, что у многих граждан России вместо мозгов "плавленый сырок". Прошелся он и по мировой истории. Алексей Панин обвинил Советский Союз в том, что он "вместе с Гитлером, в 39-м году" захватил Польшу. Также он обвинил коллег по цеху в лицемерии и готовности прислуживать "сильным мира сего", передает НСН.

По мнению знаменитости, в России ничего не изменится – она погрязла в нищете и коррупции. Алексей Панин добавил, что жители других стран смотрят на россиян, словно на дикарей. В конце поста артист заявил, что родился на планете Земля, поэтому она и является его родиной. Примечательно, что сейчас хамская публикация в соцсети Алексея Панина недоступна.

Напомним, в феврале Алексей Панин заявил в своем Instagram-аккаунте о том, что ему стыдно за полученную от президента России награду. "Мне стыдно, что и я ходил за наградами к этому человеку. Принимать деньги, награды и звания от власти, которая довела людей до такого уровня жизни, как сейчас, это позор!" – написал актер. Его точку зрения осудили как рядовые россияне, так и коллеги.