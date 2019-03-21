Панину поставили окончательный диагноз
Алексей Панин в последнее время все чаще выступает с заявлениями, очерняющими Россию. Актер прямо говорит, что ненавидит "грязную, уголовную и гомофобную" страну. И это, с точки зрения Панина, единственное место, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Режиссер Владимир Бортко диагноз актеру поставил быстро. Замглавы думского комитета по культуре задал лишь один уточняющий вопрос.
"А где он сейчас? В России? Это свидетельствует о том, что он сумасшедший и не в своем уме. Что говорить об этом? Чем меньше вы будете обращать внимания на этого больного человека, тем будет лучше", – прокомментировал Бортко откровения Алексея Панина в эфире НСН.
Алексей Панин свои "размышления о России" опубликовал недавно в Instagram. Актер уверен, что страна никогда не изменится, а единственным достижением за последние 75 лет называет полет Гагарина в космос. Пост через какое-то время исчез из соцсети. Панин утверждает, что его удалили из-за жалоб неких "кремлевских активистов".
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