Россияне признались в ненависти к разнузданному Панину
Пользователи соцсети могли выбрать из трех кандидатур. В антирейтинге приняли участие телеведущая, блогер и экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева, король эпатажа, актер Никита Джигурда и скандально известный своими зачастую разнузданными выходками артиста Алексей Панин.
На вечер 12 марта места распределились следующим образом. Больше всего негатива участница опроса испытывают к Алексею Панину. На втором месте Джигурда, а закрывает тройку Водонаева.
В комментариях читатели "Дни.ру" высказали свое отношение к указанным звездам в резкой форме. Многие сошлись во мнении, что "все трио" вызывает у них негативные эмоции, а не только безобразник Панин.
Некоторые отметили, что им жаль, что в опросе не хватает поющей ведущей Ольги Бузовой и балерины Анастасии Волочковой. Но были и те, кто написал, что их из предложенной тройки звезд не раздражает никто. "Каждый по-своему красив, неповторим, каким бы ни был!" – высказалась одна из пользовательниц соцсети.
Отмети, Алексей Панин не устает эпатировать и дразнить публику. Ранее в своем Instagram он заявил, что готов представить Украину на песенном конкурсе "Евровидение". Таким образом Алексей Панин хочет восстановить дружбу двух стран.
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