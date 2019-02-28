Панин захотел поехать на "Евровидение" от Украины

Российский актер сообщил, что готов представить Украину на песенном конкурсе "Евровидение". Скандальное заявление Алексей Панин сделал на своей странице в Instagram.

Накануне артист опубликовал в своем микроблоге фотографию с украинской певицей Ириной Билык. Актер напомнил, что в 2012 году он принял участие в съемках видеоклипа исполнительницы на песню "Мы будем вместе". В подписи к посту он рассказал, что готов вместе со звездой представить Украину на международном конкурсе "Евровидение". Таким образом Алексей Панин хочет восстановить дружбу двух стран.

"На Евровидение надо ехать мне и Ирине Билык. Одной дружной, интернациональной командой. Россия и Украина вместе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он. Запись актер сопроводил хештегом #Любовьпобеждает. Пользователи поддержали предложение артиста. "Вот это верно!", "Поддерживаю!", "Разорвал бы их в раунде первом", – передает слова комментаторов Ura.ru.

Недавно стало известно, что Украина отказалась от участия в международном конкурсе. Ранее четыре финалиста национального отбора отказались от поездки в Израиль. "Общественный вещатель" мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников национального отбора. Однако от такой альтернативы отказывается, поскольку "с уважением относится к выбору зрителей в национальном отборе", – цитирует сообщение Национальной телерадиокомпании страны РИА Новости.