"Сволочи": Ахеджакова плюнула в душу известным актерам
Актрисы сыграли вместе в легендарном фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдара Рязанова. Лия Ахеджакова впоследствии отказавшаяся принять участие в ремейке картины. Она возмутилась новым сценарием и плюнула в душу Талызиной, оскорбив ее.
На съемках советской ленты Валентина Талызина и Лия Ахеджакова подружились. У них были прекрасные отношения еще со студенческих лет. Однако много лет спустя все изменилось, когда актриса отказалась сниматься в современном ремейке фильма.
Талызина в программе "Выход в люди" на телеканале "Россия 1" с горечью рассказала, что Лия Ахеджакова бросила ее, не став играть в картине. "Ее амбиции стали выше искусства, а ведь мы играли подруг", – пожаловалась артистка.
Валентина Талызина призналась, что сильно обиделась на Лию Ахеджакову. Актриса предложила сценаристам в фильме отправить героиню Ахеджаковой "на родину в Израиль". Из-за поворота сюжета она делала вид в ленте, что звонит подруге и рассказывает о происходящих событиях.
"Когда она узнала, что по сценарию мы ее отправили в Израиль, сказала: "Сволочи", это касалось и меня", – рассказала Талызина. Взаимные обиды разрушили отношения актрис.
Однако, как признается Талызина, все осталось в прошлом. Она не против помириться с Лией Ахеджаковой.
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