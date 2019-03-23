Переделанная Барановская сделала шокирующие признание
Телеведущая Юлия Барановская в откровенном интервью поделилась с читателями "Комсомольской правда" секретами сохранения красоты.
По словам девушки, выглядеть моложе своего возраста ей помогает целый комплекс процедур. Барановская любит экстремальный спорт, но при этом признает, что это вариант не на каждый день. Вообще заниматься регулярно в спортзале телеведущей быстро наскучивает, поэтому пока она ищет вид физической нагрузки, который приносил бы удовольствие и при этом корректировал фигуру.
В этом плане ведущая с ностальгией вспоминает период участия в съемках передачи "Ледниковый период", когда ее фигура была в идеальном состоянии.
"Вспоминаю свое тело во время участия в проекте "Ледниковый период" после того, как полгода отпахала на катке. Оно мне нравилось. И я снова хочу быть такой, но в спортзале быстро начинаю скучать", – жалуется Барановская.
Но помимо спорта телеведущая призналась, что прибегает и к другим способам сохранить красоту. Так, она регулярно посещает массаж и косметолога. У последнего Барановская колет ботокс. Но, подчеркивает, что это вынужденная мера.
"Лоб не выдерживает мою повышенную эмоциональность, а поскольку я работаю на телевидении, мне нужно выглядеть хорошо. Правда, недавно мой младший сын взял на себя миссию избавления мамы от морщин", – призналась Барановская.
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