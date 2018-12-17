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Пустившаяся во все тяжкие Бондарчук показала свои прелести

Светлана Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com
Экс-супруге режиссера Федора Бондарчука Светлане сегодня, 17 декабря, исполнилось 50 лет. В честь юбилея светская львица решила показать миру свои прелести.
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В личном микроблоге знаменитость опубликовала черно-белый снимок, на котором она запечатлена в прозрачном платье. Примечательно, что на Светлане нет бюстгальтера, поэтому сосок предварительно заретуширован в фоторедакторе: закрыт розовой точкой.

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Светлана Витальевна Бондарчук

Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

С новым годом, крошка! / С новым годом! Хэй-е-е-е-ей / Подожди немножко / Будет веселей / С новым годом, крошка!!!! / 🎉🎉🎉🥂🥂🥂🥰🥰🥰😆🤪😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поздравила сама себя Бондарчук.

Отметим, что этот снимок знаменитости никого не оставил равнодушным. После публикации в аккаунт знаменитости пришли комментаторы.

"Как только женщин 50+ бросает муж, они идут во все тяжкие.... видно совсем плохо в личной жизни раз в трусах фотографируется...", "Черт знает что, кошмар", "Искусство, как оно есть! 💥Произведение!! Светлана, с ДР!🥂", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Вот это я понимаю ! Фигура !", "Не надо, не унижайте себя, я не ханжа, всему свое время. Мне, кажется, в брючном костюме было бы сексуальный. Брюки в дудочку, пиджак, туфли на высоком и тд", - рассуждали интернет-обыватели.

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Публикация от Sveta R (@a030aa)

Отметим, что Бондарчук начала отмечать день рождения еще два дня назад. В столичном ресторане Светлана вместе с подругами Диной Хабировой и Натальей Дубовицкоц, устроила шумный вечер. Гостями праздничной вечеринки стали многие известные в светской тусовке личности: Рената Литвинова, Надежда Оболенцева, Оксана Бондаренко, Даша Веледеева и многие другие. Развлекала требовательную публику певица Земфира.

Автор: Руслана Алексеева17 декабря 2018, 20:27
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