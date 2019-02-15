"Горячая штучка": роскошная 50-летняя Бондарчук возбудила народ
Экс-модель позирует в слитном ярко-синем купальнике и блестящих босоножках. "То, что осталось за кадром...", – подписала фото Бондарчук.
Пользователи соцсети восхитились прекрасной физической формой светской львицы. И это несмотря на то, что Светлане в декабре 2018 года исполнилось 50 лет.
Поклонники принялись возбужденно обсуждать пост Бондарчук. "Вау! Блеск, шикарная, браво", "Вот это да! Суперская фигура!", "Возраст – это не про вас", "Горячая штучка", "Роскошная", "Бомбическая дама!" – одарили Светлану комплиментами фолловеры.
Отметим, экс-супруга Федора Бондарчука действительно выглядит потрясающе. И для этого прилагает усилия. Судя по фотографиям в микроблоге, Светлана занимается йогой, правильно питается и старается жить, как говорится, на позитиве, не давая негативным эмоциям испортить себе настроение.
Снимки и видео Бондарчук неизменно собирают массу восхищенных комментариев. Так, ранее знаменитость публиковала ряд кадров с отдыха на Бали.
Напомним, День рождения Светлана Бондарчук отметила в столичном ресторане вместе с подругами Диной Хабировой и Натальей Дубовицкой. Гостями праздничной вечеринки стали многие известные в светской тусовке личности: Рената Литвинова, Надежда Оболенцева, Оксана Бондаренко, Даша Веледеева и многие другие. Развлекала требовательную публику певица Земфира.
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