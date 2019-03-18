Киркорова назвали заказчиком взрыва на собственном концерте

Филипп Киркоров сам заказал "покушение", которое должно было состояться на концерте певца в Махачкале в 2017 году. По мнению эксперта, это должно было стать местью артсита шоумену Максиму Галкину.

Король поп-сцены Филипп Киркоров инсценировал покушение в Дагестане в своих корыстных целях. Юморист и шоумен Максим Галкин не имеет к этому инциденту никакого отношения, уверена парапсихолог Сюзанна Чеботатева.

По мнению таролога, Филипп Киркоров намеревался таким образом отомстить Максиму Галкину за то, что Алла Пугачева предпочла ему шоумена – несмотря на прошедшее время и кажущиеся хорошие отношения между ними.

"Филипп ревностно относится к той ситуации , что Алла Пугачева выбрала Максима, а не его . Так как он все еще испытывает чувства к Алле Борисовне. И до сих пор не обрел свое счастье в лице другой женщины", – заявила Сюзанна Андреевна Дням.Ру.

Недавно стало известно, что МВД Дагестана завершило расследование по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова. Бывший муж Аллы Пугачевой был целью покушения, которое готовилось в Махачкале в июле 2017 года.

Неожиданно один из фигурантов уголовного дела заявил, что убийство певца заказал нынешний муж Аллы Пугачевой Максим Галкин, который приревновал артиста к Примадонне. И потребовал вызвать на допрос шоумена, а также Пугачеву и Киркорова.

Позже актер Станислав Садальский, комментируя сообщения о поккушении на Филиппа Киркорова, заявил, что Галкин не мог придумать такой план.Для разработки истории с участием бывшего супруга Аллы Пугачевой нужны недюжинные способности – какими, по мнению артиста, обладает Филипп Киркоров.