Киркорова назвали заказчиком взрыва на собственном концерте
Король поп-сцены Филипп Киркоров инсценировал покушение в Дагестане в своих корыстных целях. Юморист и шоумен Максим Галкин не имеет к этому инциденту никакого отношения, уверена парапсихолог Сюзанна Чеботатева.
По мнению таролога, Филипп Киркоров намеревался таким образом отомстить Максиму Галкину за то, что Алла Пугачева предпочла ему шоумена – несмотря на прошедшее время и кажущиеся хорошие отношения между ними.
"Филипп ревностно относится к той ситуации , что Алла Пугачева выбрала Максима, а не его . Так как он все еще испытывает чувства к Алле Борисовне. И до сих пор не обрел свое счастье в лице другой женщины", – заявила Сюзанна Андреевна Дням.Ру.
Недавно стало известно, что МВД Дагестана завершило расследование по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова. Бывший муж Аллы Пугачевой был целью покушения, которое готовилось в Махачкале в июле 2017 года.
Неожиданно один из фигурантов уголовного дела заявил, что убийство певца заказал нынешний муж Аллы Пугачевой Максим Галкин, который приревновал артиста к Примадонне. И потребовал вызвать на допрос шоумена, а также Пугачеву и Киркорова.
Позже актер Станислав Садальский, комментируя сообщения о поккушении на Филиппа Киркорова, заявил, что Галкин не мог придумать такой план.Для разработки истории с участием бывшего супруга Аллы Пугачевой нужны недюжинные способности – какими, по мнению артиста, обладает Филипп Киркоров.
О певице сняли ряд телепередач
Стало известно о радостном событии
Телеведущая усомнилась в психическом здоровье чиновников
Студентка сбежала спустя две недели после начала работы
Популярные темы форума
Умерла Юля Началова
Он младше на 5 лет
Бросил меня в день рождения
Началовой ампутируют ногу
Я плохая мать?
Люди меня используют
Все беды от того что я толстая
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Что происходит с Юлей Началовой?
Не дает уже полгода
Изменяют все и всем
Изменила в начале отношений
Свекровь придумала имя нашему ребенку
Что делать?
Всегда ли нужно говорить правду?
Приняла дорогой подарок от друга
Подруга начала встречаться с моим бывшим
Вредна ли острая пища?
Как вернуться в семью?
Пауза в отношениях это конец?
Посоветуйте легкую диету для похудения
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Девушка ослепла после инъекций
Сначала машина или квартира?
Сидит без работы и не ищет
Обнаружили венерическое заболевание
Мужчина - скорпион
Борбата с алкохола е възможна
Женское
Жизнь после развода.