Галкин на коленях приполз на Первый канал
Максиму Галкину для вдохновения нужны новые впечатления. На "России 1" шоумен этого не нашел – и возвращается на Первый канал.
"Это не был вопрос заработка. Это был вопрос попробовать что-то новое. Я пошел, попробовал. Потом я почувствовал, что на "России" уже мне ничего нового не предлагают. Я пошел, поклонился в ножки Косте (Константину Эрнсту. – Прим. ред.)", – рассказал юморист.
По словам Максима Галкина, ему комфортнее работать на Первом канале, который смотрит его целевая аудитория, люди, с которыми он общается. А работу на "России 1" он назвал "уходом в тень".
И все же Максим Галкин считает, что не впустую потратил время на "России 1". Хотя и признает: был неправ, когда ушел с Первого канала, не предупредив руководство и не попрощавшись. Теперь же, после возвращения на Первый, Галкину предложили съемки в интересных проектах, пишет Ura.ru.
Прокомментировал Максим Галкин и сообщения о своей "причастности" к подготовке покушения на Филиппа Киркорова. Шоумен рассказал, что его коллега Владимир Винокур попросил Галкина назначить более высокую цену, если вдруг надумает "заказать" и его – в шутку, конечно. Ироничный Винокур похвалил Галкина за столь блестящую идею: по словам юмориста, Максим теперь будет долго собирать полные залы.
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