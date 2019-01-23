Роскошная Ходченкова утерла нос Водяновой

Известная актриса Светлана Ходченкова примерила новый образ. Популярная артистка прошлась по подиуму на показе российского дизайнера Ульяны Сергеенко.

В Париже проходит Неделя высокой моды. Состоялся и показ дизайнера Ульяны Сергеенко, которую считают одним из самых успешных российских модельеров за рубежом. По подиуму прошлись многие модели, в том числе именитые – к примеру, Наталья Водянова. Однако особое внимание привлекла к себе Светлана Ходченкова.

Ради показа популярная актриса прервала отпуск, который проводила на Бали. Фотографиями с райского острова артистка регулярно баловала подписчиков в Instagram. А теперь фанаты радуются снимкам с показа в Париже.

По их мнению, Светлана Ходченкова стала настоящим украшением мероприятия и заткнула за пояс прочих моделей, в том числе Наталью Водянову. "Ходченкова самая классная)", "Безумная энергетика, Светлана вы прекрасны", "Очень крутая 🔥🔥🔥🔥, моя любимая", "Светлана, вы – идеал! Всех благ вам, счастья и удачи во всем!!!", "СВЕТЛАНА У ВАС ТАКОЕ КРАСИВОЕ ЛИЦО. КАК ГОВОРЯТ ПОРОДИСТАЯ ДЕВОЧКА. ТАКИХ БОЛЬШЕ НЕТ", "Свет, смотришь на тебя, аж дух захватывает от твоей энергии и харизмы😍 вот ведь расцеловал тебя боженька😆👍 красивая, яркая, талантливая – восхищаюсь!!!! Счастья тебе женского, самого всамделишного, радости житейской каждый день (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – восхитились поклонники.