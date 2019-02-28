Эффектная Ходченкова сверкнула бельем перед лицом Серебрякова

27 февраля в столичном кинотеатре "Иллюзион" состоялась премьера драматического фильма Сергея Ливнева "Ван Гоги". Первыми увидели картину Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Филипп Киркоров, Владимир Познер, Алика Смехова и многие другие. Особое внимание привлекла к себе эффектная Светлана Ходченкова, чей тонкий свитер из-за вспышек обнажил ее белье.