Кожевникова оправдалась за сгоряча сказанные слова о Ходченковой

Мария Кожевникова обратилась к общественности, прокомментировав свои слова об актрисе Светлане Ходченковой, сказанные ею в интервью Вячеславу Манучарову. Мария заявила, что ее слова были превратно истолкованы.

Все началось с того, что Мария Кожевникова стала очередным звездным гостем передачи Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи". Ведущий спросил у нее, не было ли ей обидно, что пока самая заметная ее роль – красивой, но глуповатой блондинки Аллочки в сериале "Универ".

Ответ Марии оказался неожиданным. Она сравнила сравнила свой творческий путь с карьерным взлетом Светланы Ходченковой, прославившейся благодаря многосерийному фильму "Благословите женщину", заявив, что той якобы было легче добиться успеха благодаря эффектной внешности

"Я не та актриса. Я не Света Ходченкова, которая пришла к маэстро Говорухину, он влюбился в нее чисто внешне… ну, может, в актерский ее талант… и снял ее в главной роли. У меня такого не было", – заявила Мария Кожевникова.

Позднее в прямом эфире на своей страничке в Instagram актриса оправдалась за слова, сказанные сгоряча. Мария заявила, что некоторые СМИ неверно интерпретировали ее. "Я действительно очень, на самом деле, уважаю Свету Ходченкову, считаю ее очень талантливой, очень красивой и привела этот лишь пример для того, чтобы было понятно, что у каждого свой путь", – объяснила Мария Кожевникова.

"Да, к сожалению или к счастью, опять же, это еще неизвестно, мне не встретился вот так вот маэстро, при этом учась в институте, придя на пробы. Он, безусловно, в нее был влюблен – в ее талант и в ее внешность. И снял ее сразу в главной роли. Причем в очень сильном, хорошем кино. Посмотрите обязательно, кто не видел, "Благословите женщину", – обратилась к подписчикам актриса.