Исхудавшая Михалкова отказалась от наследия матери
Имидж-консультант Яна Павлидис опубликовала на своем YouTube-канале откровенную беседу с Анной Михалковой. Знаменитости поговорили в том числе о героинях, которых довелось сыграть артистке. Они пришли к выводу, что у многих российских женщин есть вредная для жизни установка: терпеть ужасного мужа ради детей.
Михалкова отметила, что не поддерживает подобные решения. Она считает, что необходимо уходить от человека, если он приносит в жизнь одни несчастья. Но, секунду поразмыслив, отметила, что однозначно говорить на эту тему сложно.
"Совета вообще нет. Что бы ты ни сделал, ты пожалеешь. Абсолютно точно. Всегда кажется, что другой вариант был хуже или лучше. Я, в принципе, живу по-другому: что бы я ни сделала, все отлично. Это помогает мне избежать рефлексии. Только вперед", – рассудила Михалкова.
Яна Павлидис отметила в словах Анны много женской мудрости. Стилист решила, что Михалкова получила ее, так сказать, в наследство от матери Татьяны Михалковой. Артистка опровергла предположение собеседницы, добавив, что с родительницей она в вечном противостоянии.
"Я категорически против, чтобы быть наследием моей мамы. Абсолютно. Я всегда с ней находилась в протесте. Но при этом я считаю, что если поступать в жизни, то только так, как она. Хотя я это не принимаю. Хотя я отдаю должное, что вот такого отношения к семье и к своим родным беззаветного я не видела у других людей. Опять же – это совершенно не мешает мне быть ее антагонистом", – рассудила Анна Михалкова.
Павлидис также заметила перемены во внешности звезды – она сильно похудела. Анна Михалкова призналась, что ей пришлось сбросить вес, чтобы стабилизировать давление.
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