Исхудавшая донельзя Михалкова призналась в болезни

29 октября на канале ТВ-3 состоится премьера криминальной драмы Бориса Хлебникова "Обычная женщина". Безусловно, это самый ожидаемый сериал года, который уже успел завоевать многоженство престижных наград и был продан в несколько стран. Главную роль в картине исполнила Анна Михалкова. С актрисой встретился корреспондент Dni.Ru.

Анна Никитична призналась, что никто из ее знаменитых родственников картину еще не видел. "Но я горжусь этой работой. После нее мне не хотелось переменить фамилию", – улыбнулась актриса.

Михалкову просто не узнать – она исхудала донельзя, но при этом похорошела. Говорят, сбросила 15 килограммов – это настоящий подвиг! Но как ей это удалось? Этот вопрос мучает многих коллег и поклонников артистки. Анна призналась в эксклюзивном интервью Dni.Ru: причина вовсе не в волшебной диет, и хвастаться тут нечем.

"Дело в том, что я страдала от гипертонии, – заявила актриса. – Врачи сказали, что мне просто необходимо сбросить вес, чтобы нормализовать давление. Вот поэтому я похудела. Про свой рацион рассказывать не хочу. Просто веду теперь здоровый образ жизни".

Как пояснил Dni.Ru кардиолог, гипертония – одно из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. От него страдают 20-30% взрослого населения. Это довольно серьезный недуг, который нельзя оставлять без внимания. По-научному он называется "артериальная эссенциальная гипертензия".

Ожирение или избыточный вес являются первыми среди факторов, которые приводят к этой болезни, поскольку нарушается содержание холестерина в уровне крови и возникает так называемый метаболический синдром. А если стадия гипертонии серьезная, она может привести к осложнениям в виде инфаркта или инсульта.